Nuova coppia a sorpresa in questo 2025: Shailene Woodley e Lucas Bravo (quello di "Emily in Paris") innamorati a Parigi

Le coppie adicontinuano a stupirci. Dopo Sofia Vergara e Lewis Hamilton e Tom Cruise con Ana de Armas, ora tocca a: felici per strada aL’attore diine la protagonista della saga cinematografica di Divergent sono stati fotografati insieme per strada a.Abbracciati o tenendosi per mano, i due non hanno rinunciato a scambiarsi gesti affettuosi durante una passeggiata nella città dell’amore.indi “in”)(foto Getty Images)Un flirt nato da pocoDi certo i due non sono passati inosservati.