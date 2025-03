Nuoto di Fondo l’Italia in collegiale a Piombino | obiettivo i prossimi impegni internazionali

Leggi su Ilfaroonline.it

Si svolgerà undi allenamenti in vista deidel 2025.deldiprosegue il lavoro iniziato con le tappe di Coppa del Mondo, verso i Mondiali Estivi.Gli Azzurri si ritroveranno adal 31 marzo al 10 aprile.Come riporta feder.it – Con il coordinatore tecnico Stefano Rubaudo lavoreranno il bronzo olimpico Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi), Linda Caponi (CS Carabinieri), Iris Menchini (Genova).Nello staff presenti il tecnico Giovanni Pistelli, l’assistente in barca Renauto Audano, il fisioterapista Umberto Girelli, il preparatore atletico Federico Visconti.Foto Giorgio Scala e Andrea Staccioli/DBM da coni.itilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.