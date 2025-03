Lanazione.it - Npsg cede strada al San Martino . Gara in salita per il team di Parisi

2 SAN3 (20-25 / 25-15 / 25-21 / 18-25 / 21-23): Louza, Bettucchi, Perassolo, Cai, Moretti, Pierro, Ferraguti, Materno, Kolev, Zoratti, libero Briata. All.L. Ama S.Re: Gozzi, Barbieri, Righi, Cassandra, Ghelfi, Ghilotti, Cordani, Quartone, Santini, libero Bonfiglioli. All. Levoni. Arbitri: De Martini e Fiori LA SPEZIA Sconfitta al tie-break per laTrading Logistic che ha approcciato male alla. A metà del primo set si è registrato l’infortunio alla schiena di Ferraguti che non è più potuto rientrare in campo. Il Sanha approfittato del momento di confusione per allungare fino al 20-25. In crescita in biancazzurri nel 2° e 3° parziale, chiusi a loro favore. La luce si è spenta nuovamente nella quarta frazione con un servizio inefficace e la difesa ferma.