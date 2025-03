Ilveggente.it - Nozze in vista per Camila Giorgi: quella volta che il matrimonio saltò

Leggi su Ilveggente.it

Il gesto diè stato più che eloquente: l’ex campionessa marchigiana si appresta ad andare (di nuovo) in bianco. Neanche il tempo di conservare le racchette che giàera a bordo di un aereo che viaggiava alladell’Argentina. Lì, nel Paese in cui sono nati la sua mamma e il suo papà, ha deciso di stabilirsi, dopo gli anni trascorsi in giro per il Tour avendo come base l’Italia. Ed è sempre lì che ha iniziato una nuova vita, diversa in tutto e per tutto dalla precedente.inperche il(Instagram) – Ilveggente.itAdesso che il tennis non la impegna più tutti i giorni – non la impegna proprio, per la verità, avendo lei ammesso di non aver più toccato una pallina dal giorno del ritiro – può dedicarsi, finalmente, a tutto quello che, per forza di cose, aveva dovuto sacrificare.