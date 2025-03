Ilgiornaledigitale.it - Novità Mazda: nel 2026 l’erede della RX-7, ecco come sarà

La leggendariaRX-7, celebre per il suo motore rotativo e le prestazioni sportive, si prepara a tornare sulle strade nelcon un’erede all’altezzasua fama. La nuova generazione, frutto di una collaborazione trae Toyota, promette di combinare tradizione e innovazione per offrire un’esperienza di guida entusiasmante.Design e CollaborazioneLa partnership trae Toyota mira a sviluppare congiuntamente la prossima generazioneToyota GR Supra e a riportare in vita laRX-7. Questa collaborazione rappresenta un cambio di rotta significativo rispetto alla precedente alleanza di Toyota con BMW per la GR Supra attuale. Le prime anticipazioni mostrano una fusione di stili che potrebbe dar vita a vetture dal carattere unico, combinando l’aggressività tipicaSupra con l’eleganza caratteristicaRX-7.