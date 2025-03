Dayitalianews.com - Novara, picchiato con un bastone e abbandonato nel parcheggio dell’ex caserma: è grave

Un uomo di 70 anni è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. I medici si sono riservati la prognosi. Gli inquirenti ipotizzano che sia stato aggredito da più persone.A, un uomo di 70 anni è stato aggredito e, moribondo, per strada. L’uomo è stato soccorso e adesso si trova in ospedale, in prognosi riservata; i carabinieri hanno aperto un’indagine.nelL’uomo è stato trovato sanguinante a terra, all’interno di una palazzinaPassalacqua, nella serata di ieri, 24 marzo. La zona è da tempo rifugio di senza fissa dimora e luogo anche di spaccio di stupefacenti; più volte l’area è stata sgomberata dalle forze dell’ordine. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 20,30 da uno dei frequentatori del posto. Sul luogo è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato il 70enne all’ospedale Maggiore dove è stato ricoverato con prognosi riservata.