Oasport.it - Novara-Alba Blaj oggi in tv, Finale CEV Cup 2025: orario andata, programma, streaming

Non è stata quella che si sta per concludere una stagione indimenticabile per l’Igor Gorgonzolache non è mai riuscita a decollare in Italia, però una possibilità per regalarsi una gioia e regalarla ai propri tifosi, la squadra piemontese se l’è costruita e ora va finalizzata: si tratta delladi Cev Cup conquistata dopo un lungo percorso che ha visto la squadra di Lorenzo Bernardi eliminare in sequenza l’LKS Lodz, il Kuzey Boru Genclik, il Maritsa Plovdiv e il THY Istanbul.Dall’altra parte della rete c’è l’, formazione rumena che in passato ha anche disputato unadi Champions e che vorrebbe giocare un brutto scherzo all’Igor Gorgonzola. Bisogna dire chenon sta attraversando certo il suo momento migliore in questa stagione. Arriva da una qualificazione alle semifinali dei playoff risicatissima contro un Chieri che sembrava in grande difficoltà e che invece ha trascinato le “cugine” al tie break di gara3, sfiorando il colpaccio.