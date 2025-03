Lanazione.it - Norme anti-deforestazione. Unic: missione tracciabilità

Resta sotto la lente del mondo conciario il regolamento europeola cui entrata in applicazione è slittata al 30 dicembre 2025. Regolamento di cui è stato dibattutto anche a livello locale circa le possibili ripercussioni. L’obiettivo resta la– si legge su La Conceria riguardo all’iniziaitiva– valore al quale il mercato presta crescente attenzione già da prima che si muovesse Bruxelles. Ed è per questo che rappresentdi, con Icec e Camera Arbitrale Pelli, sono stati inin Brasile e Paraguay "per conoscere le iniziative, pubbliche e private, di sviluppo dellanelle concerie, nei macelli e negli allevamenti locali", recita la circolare di. Nonché – si legge – "per raccogliere sul campo dati e informazioni tecnico-commerciali sulla capacità di conformarsi ai severi requisiti del regolamento Eudr".