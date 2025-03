Ilrestodelcarlino.it - Noor verso il palco di piazza San Giovanni

A pochissimi passi daldel Concertone del 1° maggio: la cantante urbinateAmelie Mocchi è in lizza per esibirsi tra i big della musica nazionale sull’ambitodiSan, e in questi giorni col suo singolo “Replay“ può essere votata dal pubblico, aumentando le chances di arrivare tra i dieci finalisti. 20 anni, mamma kirghiza e babbo italiano, pur essendo giovane ha già una brillante carriera alle spalle e un futuro altrettanto promettente., come è arrivata al 1MNext contest? "Dopo la maturità mi sono trasferita a Milano e ho iniziato a dedicarmi totalmente alla musica, che già coltivavo tanto anche prima. Nel 2022 ho vinto Area Sanremo e partecipato a Sanremo Giovani, che mi ha permesso di cantare tra il 2023 e il 2024 a New York, in giro per l’Europa e anche in Tunisia.