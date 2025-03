Monzatoday.it - Non solo medici e infermieri: accanto ai pazienti per la neuroriabilitazione arriva anche un robot (made in Brianza)

Leggi su Monzatoday.it

Al fianco del personale medico e deinei percorsi di recupero motorio e cognitivo. Robee, ilumanoide progettato dalla start up brianzola Oversonic fa il suo ingresso in un centro d’eccellenza per la. L’azienda ha infatti annunciato una collaborazione strategica.