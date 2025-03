Formiche.net - Non solo i dazi generano l’autarchia dei mercati e degli stati. L’opinione di Guandalini

Prima la pandemia. Il mondo fermo. Le relazioni economiche tra Paesi bloccate. I rapporti di fiducia e di amicizia, il basamento del business (si pensi quanto conta in Cina il guanxi), frutto di lavoro costruttivo nel corsoanni, in un tratto cancellati. La ripresa poi è stata abbastanza rapida perché il continente aveva preservato una struttura globale già collaudata ed efficacie. Il secondo avvenimento che ha provocato un rallentamento della progressività globale è avvenuto con la guerra in Ucraina.E il successivo licenziamento di pacchetti di sanzioni verso la Russia. Le sanzioni hanno provocato danni all’economia putiniana ma ne hanno fatti altrettanti, se non di maggiori, diversi da paese a paese – in rapporto all’esposizione commerciale e alla dipendenza energetica, dentro l’Unione europea, non avendo creato delle reti protettive per evitare il peggio che c’è stato.