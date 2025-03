Anteprima24.it - Non solo Campania: allerta gialla in sei regioni

Tempo di lettura: 3 minutiUCRAINA, COLLOQUI FIUME USA-RUSSIA A RIAD MA TREGUA NON C’ÈISRAELE ARRESTA HAMDAN BALLAL, IL REGISTA DI ‘NO OTHER LAND’Colloqui fiume a Riad tra le delegazioni di Usa e Russia, ma per ora niente tregua in Ucraina: 12 ore filate senza un comunicato finale, che dovrebbe però essere diffuso oggi. Sul tavolo il cessate il fuoco nel Mar Nero e la proprietà della centrale di Zaporizhzhia. L’esercito israeliano ha arrestato durante scontri tra coloni e palestinesi in Cisgiordania il regista Hamdan Ballal, creatore del film premio Oscar ‘No other land’. Il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Waltz potrebbe essere costretto a dimettersi dopo l’incidente della chat del Pentagono sui piani anti Houthi condivisa per errore con ungiornalista.ALTALENA DI TRUMP SUI DAZI, TESLA DIMEZZA LE VENDITE UEMATTARELLA: ‘TARIFFE INACCETTABILI, L’UE PUÒ CONTRASTARLE’Trump frena sui dazi per auto, farmaci e chip: potrebbero essere più morbidi o rinviati.