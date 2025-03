Ilfattoquotidiano.it - Non saranno più una donna, una persona di colore e un non americano i prossimi astronauti sulla Luna

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quando il presidente Usa Donald Trump cancellò con un ordine esecutivo gli uffici federali per l’inclusione e la diversità, nessuno probabilmente pensò che queste decisioni si sarebbero abbattaute anche sull’esplorazione spaziale e sulle stesse decisioni della sua precedente amministrazione. Seguendo le nuove direttive della Casa Bianca contro le politiche per la diversità e l’inclusione, il sito della Nasa ha rimosso i testi relativi al programma Artemis in cui si citava l’obiettivo (fissato durante il primo mandato di Trump) di far atterrare la prima, la primadie il primo astronauta non.È stata anche rimossa la graphic novel per ragazzi ‘First Woman’, che immaginava la storia della prima astronauta, ilggio di fantasia Callie Rodriguez, a capo di un equipaggio all’insegna dell’inclusività.