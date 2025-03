Non sa che fuori… Grande Fratello pubblico contro Lorenzo dopo il commento su Javier

Leggi su Caffeinamagazine.it

, grandi sorprese dall’ultima puntata a pochissimo dalla finale. In particolare le eliminazioni di Shaila Gatta eMartinez, due protagonisti indiscussi di questa edizione, ha lasciato molti con l’amaro in bocca. Tra i due sembra che sia stata l’ex velina di Striscia a prenderla nel peggiore dei modi. Si segnalano liti, insulti e pure uno scon Stefania Orlando appena uscita dalla Casa.Anche l’eliminazione diè arrivata in modo decisamente inatteso. Le percentuali del televoto (34,92% per Chiara Cainelli e solo il 14,41% per) hanno fatto storcere il naso a molti. Prima di uscire l’ultimo pensiero del pallavolista è stato per Helena Prestes:ha chiesto alla fidanzata di godersi questa ultima settimana, senza discutere e garantendole che l’aspetta fuori.