Non risponde al telefono, lo trovano morto in casa. Choc per la fine di Roberto Sonaglia

Calcinaia (Pisa), 25 marzo 2025 – Da due giorni nonva ale così sono andati a cercarlo a, a Calcinaia ed è lì che lo hanno trovato, stroncato da un malore improvviso., avrebbe compiuto oggi 59 anni, umbro di Umbertide (Perugia), e a Pisa era arrivato da studente per poi fermarsi qui per lavoro. Dal 1999 lavorava come editing all’emittente 50Canale., semplicemente Roby per tutti quelli che lo conoscevano, era anche un grande appassionato di arte, di musica, cinema e fumetti. Aveva scritto anche un libro di poesie: “Fantasmi al rallentatore“. Ironico come sanno esserlo quelli che il talento ce l’hanno davvero diceva di sé: “Lavoro - si legge nella bio del suo sito personale www.avani.weebly.com - nel campo dell’editing video (ma non faccio film), e in quello redazionale (ma non faccio il giornalista, anche se ho la tessera dell’ordine)”.