Viterbotoday.it - Non pagano la droga: giovani presi a schiaffi, costretti a inginocchiarsi e ripresi in video

Leggi su Viterbotoday.it

Li hanno fatti mettere in ginocchio,a chiedere scusa mentre venivano riin une obbligati a dare più di 3mila euro e le chiavi di un'auto come risarcimento. Una estorsione che due pusher del Corviale, periferia di Roma, hanno messo in pratica a dueclienti di Sutri.