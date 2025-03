Quifinanza.it - Non è un Paese per donne (e minori), in Italia 1 su 4 a rischio povertà

Leggi su Quifinanza.it

Donna, mamma e meridionale, in particolare siciliana. È questo l’identikit della persona adulta che vive in una condizione di svantaggio sociale in.È il dato emerso dalla quarta edizione di WeWorld Index2025, che ha evidenziato la difficile condizione socioeconomica di, bambini e giovani. L’ha incassato una sufficienza risicata.penalizzate inCon 42,4 punti su una scala di 100, lesono il gruppo che si conferma il più vulnerabile ed esposto alla marginalizzazione sociale e alla violazione dei diritti. Ma sono aanche i. In, viene evidenziato, oltre 1 donna (28,3%) e 1 minore (29,9%) su 4 vivono in regioni in cui l’accesso ai diritti fondamentali è scarso.È sempre fortissimo il divario Nord-Sud, con le regioni meridionali più carenti in termini di educazione, salute, condizioni economiche e partecipazione femminile alla vita politica.