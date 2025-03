Iodonna.it - Non è un laser e neanche una radiofrequenza. Bensì, un ultrasuono hi-tech che che promette un effetto bio-stimolante profondo tanto da "mimare" un mini lifting. Tutto su "Ultherapy"

Potentissime “onde d’urto” che risvegliano tessuti “assopiti”. Come quelli della zona della mandibola, così dannatamente soggetti alla gravità. La filosofia della skin longevity, cioè della preservazione della giovinezza della pelle con un approccio il più naturale e non invasivo possibile, sta ispirando (anche) la medicina estetica ad innovazioni sempre più efficaci di pro-aging, ovvero di prevenzione – e non solo di rimedio -, dell’invecchiamento. Uno dei trattamenti sulla bocca di tutte, considerata una delle sue più grandi fan a Hollywood, Jennifer Aniston, è, conosciuto anche come il “non invasivo” firmato Merz Aesthetics.Ma come funziona? E quali sono realmente gli effetti? L’abbiamo chiesto alla dottoressa Giulia Astolfi dello studio milanese CDM, Centro Dermatologia Integrata Milano, dove è possibile trovare la nuova versione del macchinario,Prime.