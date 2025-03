Ilgiorno.it - Non è bastato il rogo devastante. Bruciate altre sterpaglie negli orti

Sono passati pochi giorni dalincendio che venerdì pomeriggio aveva allarmato tutto il paese di Canegrate, ma le cattive abitudini sono proseguite come nulla fosse. Alcuni cittadini, nella giornata di domenica, hanno fotografo gliAler, mentre si nota distintamente qualcuno che, come nulla fosse accaduto, brucia ancora. La foto ha poi fatto il giro del web sollevando indignazione, considerando il precedente di venerdì quando un’enorme colonna di fumo si era alzata nel cielo risultando visibile anche dai comuni vicini. Il timore che potesse trattarsi di un evento di particolare gravità aveva spinto molti a segnalare l’accaduto. Le fiamme, divampate intorno alle 16 nella zona degliAler di via Bologna, avevano avvolto un capanno e lecircostanti all’interno deglicomunali.