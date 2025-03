Lanazione.it - Nomine ASL sud est: “Stupefatti per la non riconferma della dottoressa Antonella Valeri”

Arezzo, 25 marzo 2025 – Nota del sindaco Alessandro Ghinelli e del vicesindaco Lucia TantiASL sud est: “per la non” “Nel fare un in bocca al lupo a tutta la nuova squadra del Direttore generale Marco Torre ed esprimendo soddisfazione per la conferma di Patrizia Castellucci e per la nomina di Barbara Innocenti - due professioniste aretine di primissimo ordine - non possiamo nascondere lo stupore e lo sconcerto per la mancatadi. La, pubblicamente ringraziata per il lavoro fatto e addirittura indicata dallo stesso presidente Giani, sempre pubblicamente, come ideale Direttore Generale se solo avesse presentato domanda, è stata sorprendentemente messa da parte. Intorno a, in questi anni, si era costruito un rapporto di fiducia trasversale con sindaci e territori diventando ella un elemento di garanzia per tutti.