Nola | Recalcati ospite dei Dialoghi in Cattedrale sul Concilio di Nicea

Lo psicoanalista e scrittore Massimo, giovedì 27 marzo alle 19, presso ladi, saràdel secondo appuntamento di “ina 1700 anni daldi”, ciclo di incontri promosso dalla Diocesi diin occasione dello speciale anniversario del primoecumenico, celebrato anel 325 d.C.dialogherà con monsignor Francesco Iannone, vicario episcopale per la liturgia e la formazione del clero, sul tema «Fissando lo sguardo su Gesù (Eb 12,2)». «Ildi, di cui stiamo celebrando l’anniversario in questo anno giubilare, rappresenta una pietra miliare nella storia della Chiesa e del pensiero cristiano: per la prima volta, infatti, per esprimere la fede nella divinità di Gesù, i padri ricorsero a un termine che non apparteneva alla Bibbia ma alla filosofia: “consustanziale” cioè “della stessa sostanza”.