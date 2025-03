Secoloditalia.it - Noi solidali con la collega Lavinia Orefici. Aspettiamo una “parolina” dall’Ordine dei giornalisti e da Fnsi: se non ora, quando?

La scena restituita dal video mandato in onda nel corso di Quarta Repubblica è inaccettabile nella forma e nella sostanza. Il professor Romano Prodi che tira la ciocca di capelli dellae quell’aggressività di fronte a una domanda corretta ma sgradita, non si possono guardare. Tanto più se la vittima è una donna, che, in tempi di rivolta contro il patriarcato (vero e presunto), avrebbe meritato ben altra considerazione sui media e vicinanza. Quello sgradevole siparietto dovrebbe imbarazzare ogni sensibilità, al di là delle fedi politiche. Quelle sequenze rappresentano una pagina orribile a cui in decenni di giornalismo non ci è mai capitato di assistere. Non parliamo di violenza o di aggressione fisiche, ma di violenza morale verso una professionista che si era rivolta all’ex presidente del Consiglio in modo garbato.