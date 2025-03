Ilgiorno.it - NoCe: La Rinascita del Quartiere Nord Cenisio tra Community e Innovazione

La Simonetta, o come in molti la chiamavano "", è una zona che si incastra alla perfezione tra la omonima via, il cimitero Monumentale, la Ghisolfa e naturalmente lo Scalo Farini. Un po’ perché, forse, si respira già la spinta che arriverà dal vicino Scalo riqualificato, un po’ perché l’esigenza di creare unadiè diventata contagiosa, questo sonnacchiosodi graziose case primi Novecento e lunghi viali alberati (Govone, Stillicone, Principe Eugenio, Mac Mahon, Caracciolo) oggi è per tutti: acronimo di. Il nome nuovo, come nelle migliori tradizioni creative, nasce durante una serata fra amici, il progetto, partito due anni fa, è curato da Alessandra Dal Monte, giornalista che all’epoca si era da poco trasferita nele aveva già sentito parlare di NoLo.