Movieplayer.it - No Other Land, il regista Hamdan Ballal è stato liberato: "Sta tornando dalla sua famiglia"

Leggi su Movieplayer.it

Il collega israeliano Yumval Abraham ha annunciato su X la liberazione del cineasta aggredito e arreieri in Cisgiordania., uno dei co-registi del collettivo israelo-palestinese del documentario premiato con l'Oscar No, èdopo essereaggredito e detenuto ieri in Cisgiordania. Ad annunciare la sua liberazione èil collega Yuval Abraham, attraverso un post pubblicato sul proprio account X. Proprio Abraham, ieri, aveva denunciato quanto accaduto a. L'annuncio della liberazione diè libero e sta per tornare a casasua" ha scritto Abraham su X, prima di entrare maggiormente nel dettaglio:"Dopo essereammanettato per tutta la notte e picchiato in una base militare,