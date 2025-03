No Other Land | Hamdan Ballal è stato liberato riferisce il co-regista Yuval Abraham

Leggi su Cinefilos.it

Noil co-Dopo la notizia dell’aggressione e rapimento di, co-del documentario israelo-palestinese vincitore dell’Oscar “No”, arriva ora la notizia chesarebbe, secondo l’ultimo post del co-. “Dopo essereammanettato tutta la notte e picchiato in una base militare,è ora libero e sta per tornare a casa dalla sua famiglia”, ha scritto martedìsu X. Nel mentre, una petizione per la liberazioneha raccolto più di 3.700 firme su Change.org. in poche ore.Questo attacco è arrivato solo tre settimane dopo che Noha vinto l’Oscar come miglior documentario. Sul palco, i registi, Basel Adra e Rachel Szor hanno colto l’occasione per richiamare l’attenzione sulla distruzione in corso a Gaza.