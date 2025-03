Movieplayer.it - No Other Land: co-regista del film premio Oscar picchiato dai coloni e arrestato dall'esercito israeliano

Uno dei co-registi palestinesi del documentario vincitore dell'No, è stato aggredito da una folla diisraeliani vicino al suo villaggio in Cisgiordania e poidai soldati, nessuna notizia di lui da ieri. Hamdan Ballal,palestinese che ha co-diretto il documentario No, premiato con l', è stato aggredito da una folla diisraeliani vicino al suo villaggio in Cisgiordania lunedì 24 marzo e poidai soldati. Da allora di lui non si avrebbero più notizie, come riferisce il collegaYuval Abraham, uno dei membri del collettivo che ha realizzato il. In un post su X, Abraham ha riferito: "Un gruppo diha appena aggredito Hamdan Ballal, co-del nostroNo. Lo hannoe ha ferite alla testa e allo stomaco, sanguinanti.