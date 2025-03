Romatoday.it - No alle sigarette nel centro di Roma. Al vaglio del municipio il divieto di fumo all'aria aperta

Leggi su Romatoday.it

Ilrappresenta una delle principali cause delle malattie respiratorie, cardiovascolari e oncologiche. Ed è anche causa di degrado, per i mozziconi che spesso vengono gettati a terra. Quindi perché non vietarne il ricorso? Sono queste le ragioni alla base di una proposta, destinata a far.