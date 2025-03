Terzotemponapoli.com - NM Live – Kean e Lookman al Napoli? Sono calciatori che spostano gli equilibri, ritorno importante di Neres

NM– Salvatore Esposito, Zamboni, Verna, Mora, Petrazzuolo e Carmine Esposito hanno partecipato a “MAGAZINE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Salvatore Esposito: “sarebbe il top player che potrebbe servire agli azzurri, Scudetto? Tutto dipende dal– SALVATORE ESPOSITO, attore: “? Per me sarebbe l’unico in grado di fare la differenza, così come fareva Kvara. E’ stato eletto il miglior giocatore nigeriano, sarebbe il top player che serve al, in un attacco dove ci saranno Lukaku e, fai un attacco grandissimo. Credo che ilpossa fare una grande campagna acquisti, fatta di tante cessioni e di tanti arrivi.