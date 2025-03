Game-experience.it - Nintendo Switch 2 avrà un lancio diviso in tre fasi per i giochi, secondo un report

2 si prepara al debutto con una strategia dideisuddivisa in trediversi insider del settore, la nuova console sarà svelata ufficialmente il 2 aprile 2025, con maggiori dettagli sul prezzo, la data di uscita e i primi titoli disponibili. Nel frattempo, alcune fonti riportano che giornalisti e creatori di contenuti selezionati avranno l’opportunità di provare la console in anteprima la prossima settimana.La strategia diprevede che la prima fase sia dominata daisviluppati direttamente da, i cosiddetti titoli first-party, che accompagneranno la console sin dal suo debutto. Successivamente, tra ottobre e novembre,inizio la seconda fase, durante la quale gli studi di terze parti potranno pubblicare i loro. Questo tempo extra permetterà loro di sviluppare e ottimizzare i titoli per il nuovo hardware, dal momento che molti sviluppatori riceveranno i dev kit solo a partire da giugno.