Ilgiorno.it - Nina Zilli ritorna al Teatro Carcano da mamma. “La felicità arriva all’improvviso”

Se l’amore è femmina, lei,, non s’è mai tirata indietro dal distribuirne in gran quantità. Che la passione poi sbocci col poderoso afflato orchestrale di una sinfonica o col quintetto jazz di Raffaele Casarano poco importa. Quel che conta è l’intensità del qui ed ora, dell’energia, del contatto, della “caldazza”, come la chiama, che continua a farne una versatilissima protagonista della canzone. A parlarne è lei stessa nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile pure sul web e sui social del nostro giornale in quell’effluvio di pensieri, ricordi, notazioni a margine che ne caratterizza il personaggio., cosa accade alla sua vita? “Mi sto riprendendo da un po’ di cose. Innanzitutto, dalla maternità, ma anche dalle costole rotte a "Ballando con le stelle”.