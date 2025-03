Biccy.it - Nikita Bertoni, le parole dopo il coming out a Italia Shore: “Imprigionata dentro la mia anima”

Leggi su Biccy.it

diè fiera di sé e per questo motivo,che Drago le ha confessato di essersi invaghito di lei, nel corso della sesta puntata del reality ha fattoout dichiarando ai compagni d’avventura di essere una ragazza transgender., Drago si innamora dipoi scopre che è una ragazza trans: la reazione https://t.co/QfHrFLkzki #— BICCY.IT (@BITCHYFit) March 25, 2025“Per me non è facile dire quello che sto per raccontare. Ho vissuto un anno molto difficile – uno dei più difficili della mia vita. Ho concluso un percorso che avevo intrapreso tanto, tanto tempo fa, quando ero bambina, e che mi ha portata a diventare la persona che sono oggi, di cui vado molto fiera. Per me è difficile condividere esperienze che mi hanno fatto soffrire tanto.