Niente più delle ideologie novecentesche ha alimentato la violenza politica

Ho visto su La7 la bellissima puntata dedicata all’agguato di via Rasella e alla conseguente rappresaglia tedesca alle Fosse Ardeatine. Era una puntata della serie “Una giornata paticolare” governata a meraviglia da Aldo Cazzullo. La puntata finisce, e ne vieni trafitto emotivamente, con il primo piano di una serie di personaggi televisivi che pronunziano ciascuno i nomi (e i mestieri) dei 335 martiri che alle Ardeatine i tedeschi uccisero con un colpo alla testa. Dopo averli trascinati cinque alla volta nei fossati. Il massacro cominciò nel primo pomeriggio e finì poco primaotto di sera. Ossessionato come sono da quell’episodio della storia italiana novecentesca, ho sempre pensato a quelli tra i 335 trucidandi che vennero uccisi per ultimi, a quelli che aspettarono ore e ore il momento in cui la loro vita sarebbe finita e magari sentivano nel frattempo i colpi di rivoltella provenienti da giù in basso.