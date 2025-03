Formiche.net - Niente guerra, meglio il blocco. Così la Cina potrebbe strangolare Taiwan

Una degli scenari più discussi riguardo all’isola diè quello di un eventualeaeronavale dell’isola da parte delle forze armate di Pechino, con l’obiettivo di “” l’avversario fino ad indurlo alla capitolazione; pur non essendo un’invasione vera e propria, l’imposizione di questoessere considerato (legalmente) come un atto dida parte die dei suoi partner internazionali, chero decidere di reagire intervenendo militarmente a fianco dell’isola assediata o imponendo sanzioni contro Pechino, sulla falsa riga di quanto fatto con Mosca in seguito all’invasione dell’Ucraina nel febbraio del 2022.Ma l’opzione delcomporta anche una serie di vantaggi. Anche se il suo impatto diplomatico sul piano internazionale sarebbe estremamente pesante, è presumibile che esso sarebbe inferiore a quello dell’invasione vera e propria, che spingerebbe la comunità internazionale a reagire in modo esplicitamente più forte all’azione cinese.