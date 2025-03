Iltempo.it - Niente gonne per le poliziotte giapponesi

Dimenticatevi Edwige Fenech, poliziotta brava, bella e sexy, con la gonna. Tranquilli, per adesso non in Italia ma se capitate in Giappone sì. A Tokyo infatti, l'Agenzia nazionale di polizia, ha deciso lo stop alleper le. E non si tratta, badate bene, di una scelta contro la libertà delle donne di vestirsi come meglio ritengono quando sono in servizio in polizia bensì di una valutazione scaturita (questo dicono i) dal fatto che lenipponiche, sempre più di frequente, si ritrovano in prima linea durante il loro lavoro e lepotrebbero rappresentare una vera e propria limitazione alle loro possibilità di movimento. In base a queste valutazioni, nel merito dei compiti che il lavoro in polizia prevede, l'Agenzia nazionale ha fatto sapere che già da questo mese fornirà soltanto l'opzione dei pantaloni a tutto il personale.