Netanyahu e la guerra ai giudici. Israele arresta il regista da Oscar

Una scena simile, nella storia di, non si era mai verificata. Il ministro per la sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, leader del partito di estrema destra, ‘Potere ebraico’, ha fatto irruzione in una sala dove, alla presenza del premier Benjamin, si stava svolgendo una consultazione sulla situazione in Siria e si è lanciato verso il capo dello Shin Bet (sicurezza interna) Ronen Bar. Poco prima una rete televisiva aveva rivelato che mesi fa Bar aveva sondato il terreno per verificare se Ben Gvir stesse introducendo nelle strutture della polizia elementi legati a due movimenti della estrema destra ebraica definiti per legge ’terroristi’: Kach e Kahane Hay. Per Ben Gvir – che decenni fa aveva esordito nella politica israeliana negli stessi ambienti – era inammissibile che agenti segreti fiutassero le attività dei suoi più intimi collaboratori.