Nesta | Ronaldo era troppo forte per me! Con l’Inter un incubo

Alessandro, allenatore del Monza ed ex difensore di Lazio e Milan, ha raccontato su Prime Video Sport la finale di Coppa Uefa persa controdiil Fenomeno. Un vero e proprio.FINALE DA! – Alessandroha vissuto il peggio del peggio controin maglia Inter. Nella notte di Parigi il difensore della Lazio non ha capito nulla e non ha mai fermato l’attaccante delha raccontato: «Di Fenomeno ce n’è solo uno. Ho giocato contro Messi,da giovane ma quello è stato l’. Abbiamo preso tre gol dal, che aveva buoni giocatori come Zanetti e nient’altro. Soloaccendeva, noi lo minacciavamo e lui rideva.Non l’ho mai preso, neanche a calci. Ci ha ammazzato, eraper me. Non ero capace di fermare uno così