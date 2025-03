Internews24.com - Nesta, l’aneddoto sul suo passato da calciatore: «Prima di lasciare la Lazio, avevo parlato con l’Inter…»

di Redazionesul suoda: «dilacon l’Inter.» Le parole dell’attuale allenatore del MonzaIn una lunga intervista rilasciata a Prime Video, Alessandro, hacosi del suodaLE PAROLE- «Sapevo che quello era il mio ultimo anno con la, erano otto mesi che non prendevamo lo stipendio: eravamo a pezzi, il club da un punto di vista finanziario aveva tanti debiti. Io venivo dal settore giovanile, e se mi avessero venduto sarebbe stata una plusvalenza. È stato un anno difficile: all’inizio pensavo all’Inter, avevanocol club nerazzurro per mandarmi lì, l’annodetto di no al Real Madrid. Purtroppo sono andato via male, è una cosa che mi ha dispiaciuta molto. Probabilmente sarei rimasto tutta la vita alla, purtroppo c’è stato il tracollo.