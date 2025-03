Ilrestodelcarlino.it - "Nessuna pressione dal sindaco per le dimissioni"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dal, ci siamo dimessi a causa del comportamento di alcuni consiglieri e assessori". Queste le parole dette dagli ex consiglieri comunali Massimo Guidi e Silvia Rossi, ieri sera in Commissione Controllo e Garanzia. La riunione, convocata dal presidente Gianluca Carrabs (Avs) e composta anche da Lorenzo Santi (Pd), Loredana Vitali, Andrea Pazzaglia (Liberi per Cambiare), Laura Scalbi (Centrodestra) e Francesco Donnanno (Misto), ha avuto come tema la verifica di eventuali pressioni come causa delledei tre membri di RinasciMenti. Dopo un ampio dibattito, anche alla presenza di un numeroso pubblico di consiglieri comunali e semplici cittadini, l’esito è stato negativo. "Ci siamo dimessi – hanno detto in audizione Guidi e Rossi – perché c’era un’impraticabilità di fondo per andare avanti in consiglio comunale, dopo varie cose dette da vari consiglieri, soprattutto della maggioranza, nei nostri confronti".