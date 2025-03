It.insideover.com - Nella partita tra Israele e Libano anche i “giochi” di Francia e Arabia Saudita

ha colpito postazioni di Hezbollah nell’Est e nel Sud delil 20 marzo, in violazione del cessate il fuoco siglato lo scorso novembre. L’esercito israeliano ha giustificato l’operazione come una “risposta mirata a infrastrutture terroristiche”, mentre fonti libanesi parlano di quattro missili su Nabatiyeh e attacchi aerei su Janta e Taraya,valle della Bekaa.Il raid arriva in un momento delicato, in cui si parla sempre più apertamente di una possibile normalizzazione dei rapporti tra. Una prospettiva fino a pochi mesi fa impensabile, ma oggi ventilata da settori della politica libanese, come la deputata Paula Yacoubian, che ha parlato pubblicamente della necessità di “considerare la pace con”.Ma la realtà sul terreno racconta un’altra storia: da mesi, lo Stato ebraico mantiene cinque postazioni strategiche in territorio libanese – in violazione dell’accordo – mentre Hezbollah non si è ritirato completamente a Nord del Litani, come previsto.