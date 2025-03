Ilrestodelcarlino.it - Nella 21 km di Novellara trionfa Caterina Filippi

Il tempo incerto ha condizionato solo parzialmente la partecipazione alla gara podistica di, 37° Trofeo Avis, vista la presenza di 200 agonisti sulla mezza maratona, ma anche di 1600 non competitivi che hanno portato il totale a 1.800. Ha vinto Giuseppe Castiello del Modena Runners Club in 1h.15.45, su William Talleri in 1h.16.59, Paolo Bertani della Pod. Cavriago in 1h.18.08, Francesco Denaro (Pod. Correggio) e Fabio Poggi. Tra le donne, primadell’Avisin 1h.27.03, su Silvia Torricelli della Tricolore Sport Marathon in 1h.30.57, Manuela Pescarolo della Futura Running in 1h.31.15, Natalia Pagu ed Elisabetta Paolini. • A Fontevivo (Pr), successo di Fabio Ciati dell’Atletica ReggioManarace di km 10 nel tempo di 32.09 • A Casalfiumanese (Bo), vittoria di Isabella Morlini nel Raviolo Trail (15,1 km, d+ 600m) con il tempo di 1h.