Corrieretoscano.it - Nel weekend gli eventi del Capodanno dell’Annunciazione a Prato

Leggi su Corrieretoscano.it

– Tutto pronto per l’edizione 2025 del. La manifestazione, rimandata a causa del maltempo dello scorso fine settimana, si terrà sabato 29 e domenica 30 marzo. E’ prevista la partecipazione di 55 gruppi storici e 1300 figuranti provenienti da tutta la Toscana, spettacoli, concerti, mostre e anche l’ostensione straordinaria della Sacra Cintola della Madonna. Il capoluogo tessile raccoglie il testimonial da Massa Marittima, che l’anno scorso ha ospitato l’evento, che nel 2022 e nel 2023 si è tenuto a Firenze ed Arezzo, in base al principio di rotazione delle città ospitanti stabilito dal presidente della Regione Eugenio Giani.Ilè stato istituito dal Consiglio regionale per commemorare il tradizionaletoscano, che fino al 1749 cadeva il 25 marzo in concomitanza con la festa, a 9 mesi dal giorno di Natale.