Nel mezzo del cammin di nostro Shakespeare

Tutte le strade portano alla Firenze del Trecento, se si vuole seguire la "pista dantesca" nel tentativo di progredire verso la soluzione di un mistero secolare: l’identità di William. E nel giorno del "Dantedì", in cui si celebra il padre della lingua italiana, questo filo rosso che unisce l’Alighieri al Bardo stuzzica la curiosità. Parliamo di una delle teorie del complotto più antiche a essere sopravvissuta fino ai giorni nostri: il grande di Stratford-upon-Avon non era lui ma qualcun altro. Per gli accademici è un’idea strampalata, ma in Inghilterra la faccenda è seria perchéè il loro Dante e, parafrasando T. S. Eliot, un terzo non c’è, tanto che da oltre un secolo esiste loan Authorship Trust, ente che si occupa proprio di indagare la verità dietro all’identità del Bardo.