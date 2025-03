Unlimitednews.it - Nba, tutto facile per Boston e Banchero trascinatore contro i Lakers

“Sta bene, non dovrebbero esserci problemi“. Al di là della netta vittoria sui Kings, a mettere di buon umore il popolo dei Celtics sono le parole di coach Joe Mazzulla in merito all’infortunio della stella dei campioni in carica, Jayson Tatum, costretto ad abbandonare il campo dopo una distorsione alla caviglia sinistra.Prima di lasciare il parquet di Sacramento, il numero 0 deiè comunque riuscito a mettere a referto 25 punti, 7 rimbalzi e 8 assist, risultando il migliore dei suoi. Altri quattro vanno in doppia cifra: dalla panchina ne fanno 22 Pritchard e 13 Kornet, poi ci sono i 16 di Porzingis (con 8 rimbalzi) e i 12 di White (8 assist). I Kings lottano e tengono testa ai campioni, ma poi si devono arrendere nonostante le doppie doppie di DeMar DeRozan e Domantas Sabonis, il primo a referto con 20 punti e 10 assist, il secondo con 16 punti e 17 rimbalzi.