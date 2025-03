NBA | Franz Wagner e Banchero abbattono i Lakers Davis torna e Dallas batte Brooklyn

Leggi su Sportface.it

Continua il momento tutt'altro che brillante dei Los Angeles, che nella notte di NBA 2024/2025 cadono anche contro gli Orlando Magic. Terza sconfitta consecutiva per i, la settima nelle ultime dieci partite, e ora anche il quarto posto a Ovest è a rischio. Dopo essere crollata in casa contro Bucks e Bulls, la squadra californiana cade sotto i colpi die Paolo, mattatori della serata con, rispettivamente, 32 e 35 punti.Una prestazione straripante che ha permesso l'allungo in particolare nel secondo tempo, grazie al 34-18 di parziale nel terzo quarto. Dall'altra parte, Luka Doncic firma 32 punti con 7 rimbalzi e altrettanti assist, ma il 9/23 dal campo pesa come un macigno sulla partita dello sloveno. LeBron James aggiunge 24 punti, ma non basta.IL CALENDARIO COMPLETO E LE CLASSIFICHE AGGIORNATEAnthony– Foto Jerome Miron-Imagn Images/Sipa USANBA: rientraTra le notizie più importanti di serata c'è il rientro di Anthony, cheprotagonista con iMavericks dopo un mese e mezzo di assenza in seguito all'infortunio subito all'esordio con la nuova maglia.