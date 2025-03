NBA -3 settimane ai play-in | tutto quasi deciso a Est a Ovest è bagarre totale

Leggi su Sportface.it

Mancano esattamente treal 15 aprile, data in cui avra inizio la tre giorni di-in NBA, l’antipasto che ormai da qualche anno a questa parte precede l’atteso appuntamento con ioffs. Regular season agli sgoccioli, una manciata di squadre già aritmeticamente out dalla corsa, altre che a breve le seguiranno, ma anche una gran lotta per i piazzamenti, in particolare nella Western Conference.LE CLASSIFICHE AGGIORNATEFeb 21, 2025; Cleveland, Ohio, USA; Cleveland Cavaliers forward De’Andre Hunter (12) reacts during the second half against the at Rocket Arena. Mandatory Credit: Ken Blaze-Imagn Images/Sipa USAnella Eastern ConferenceA Est la situazione sembra infatti abbastanza delineata, innanziin testa con i Cleveland Cavaliers che hanno un margine di quattro partite e mezza di vantaggio sui Boston Celtics nonostante il calo fisiologico delle ultime