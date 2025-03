Cultweb.it - Nasce il “Faux Gras”, ma il foie gras in laboratorio è davvero tutto cruelty free? Ecco com’è fatto

La produzione tradizionale del(fegatoso) è da tempo al centro di un acceso dibattito etico a causa della pratica del gavage, l’alimentazione forzata di anatre e oche per far crescere il loro fegato fino a dieci volte la dimensione naturale. Questa tecnica ha portato al divieto delin diversi paesi (è stato bandito anche dai Giochi Olimpici di Parigi, non senza polemiche). Ora, un gruppo di scienziati ha sviluppato un metodo innovativo per ottenere un’alternativa, mantenendo intatto il sapore e la consistenza dell’originale. Il(laddovevuol dire finto) potrebbe rappresentare una svolta nell’industria alimentare e un compromesso tra tradizione gastronomica e benessere animale.Ilè stato creato da un team guidato da Thomas Vilgis del Max Planck Institute for Polymer Research in Germania, con la collaborazione della University of Southern Denmark.