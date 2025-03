Primacampania.it - Napoli, voragine nella zona pedonale del Vomero: strada chiusa e acqua sospesa

– Unasi è apertanotte in via Scarlatti, nel cuore delladel quartiere. Il cedimento ha inghiottito parzialmente un compattatore dei rifiuti, che è rimasto in bilico evitando il peggio.In superficie, laappare di circa 2-3 metri di diametro, ma sotto si intravede un’apertura molto più ampia, che raggiunge i 10 metri di larghezza e una profondità di 5-6 metri.Secondo il Comune di, il crollo sarebbe stato causato da una perditarete fognaria, che ha provocato un cedimento della sedele all’altezza del civico 141. Immediatamente sono stati attivati i servizi di emergenza e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, oltre ai tecnici e operai di ABC, l’azienda che gestisce il servizio idrico cittadino.