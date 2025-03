Anteprima24.it - Napoli, stampavano euro falsi nel bunker ancora sotto sequestro

Tempo di lettura: 2 minutiErano tornati a stampare banconote false da 20, 50 e 100nello stessofinitol’anno scorso ma sono stati subito individuati e bloccati dai carabinieri. Sono accusate di associazione per delinquere finalizzata alla produzione e distribuzione di banconote false le quattro persone a cui i militari dell’arma hanno notificato due arresti in carcere, uno ai domiciliari e un obbligo di dimora a.Al, che si trova nel quartiere Barra di, nei pressi del garage di colui che viene indicato dagli investigatori come il capo della banda di falsari, si poteva accedere solo attraverso una parete di mattoni mobile, posizionata su rotaie, che poteva essere spostata grazie a un sistema elettrico-elettronico artigianale.La produzione delle banconote false aveva subito un duro colpo, grazie ai militari del Nucleo Operativo Antificazione Monetaria di Roma e del Comando Provinciale e del Nucleo Operativo Antificazione Monetaria di, il 14 agosto 2024, con una maxi operazione che aveva sgominato un’abilissima banda di falsari.