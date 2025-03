Quotidiano.net - Napoli, si apre una voragine di 3 metri al Vomero. Un camion dei rifiuti ci finisce dentro

, 25 marzo 2025 – Siunadi 3sulla strada e un compattatore deici. È successo stanotte al quartieredi. Un cedimento causato da una perdita nella rete fognaria ha provocato l'apertura di una buca profonda circa trelungo la sede stradale in via Scarlatti. Lo rende noto il Comune. Al momento non è ancora chiaro se a provocare lo sprofondamento del pavè sia stata una perdita d'acqua ‘bianca’ o da scarichi fognari. Sospesa la fornitura idrica al condominio del civico 141, transennata la zona. Lache si è aperta nella notte nella zona pedonale di via Scarlatti, nel quartiere, 25 marzo 2025. ANSA/ CIRO FUSCO Il crollo al passaggio delLasi è aperta vicino al tombino del civico 141.