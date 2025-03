Puntomagazine.it - Napoli Scampia: tenta di occultare un cofanetto di cobret

. Arrestato un 46enne dalla Polizia di Stato. Aveva 22 involucri diContinuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura diper contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.In particolare, gli agenti dell’Uffico Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pietro Germi hanno notato due soggetti confabulare, con fare guardingo, nei pressi di un giardino condominiale i quali, accortosi della presenza degli operatori, si sono dati a repentina fuga al fine di eludere il controllo; uno di essi, identificato poi per il 46enne, durante la fuga hato diunnei pressi di un albero, all’interno dei giardinetti.